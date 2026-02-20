Cerca de 62% dos portugueses usa inteligência artificial generativa, acima da média europeia

Cerca de 62% dos portugueses usa ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen AI), percentagem que está acima da média europeia, de acordo com o estudo "European Consumer Gen AI Sentiment & Behaviour", da Bain & Company.Esta é uma das principais conclusões do relatório que analisou os níveis de adoção de inteligência artificial (IA) em Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Alemanha no último trimestre de 2025.No estudo comparativo "entre cinco dos principais ecossistemas digitais, Portugal destaca-se na adoção da Gen AI, com 62% dos utilizadores a afirmarem que utiliza estas ferramentas regularmente, um valor superior à média europeia (52%)".A IA generativa tem capacidade de criar conteúdos.Outra das conclusões é que a adoção de ferramentas Gen AI para uso pessoal na Europa "aumentou significativamente nos últimos dois anos, com cerca de 68% dos inquiridos a afirmarem que já usaram ou usam atualmente" a tecnologia.No caso português, "a percentagem de utilizadores disparou nos últimos quatro anos e o valor passou de 6% para 62%, refletindo uma rápida adoção destas tecnologias". .Espanha Investiga X, Meta e TikTok por conteúdos de abuso infantil gerados por IA. O estudo "mostra que Portugal é um mercado recetivo às ferramentas de Gen AI, com níveis de confiança e adoção superiores à média europeia", afirma João Valadares, ‘partner’ da Bain & Company, citado em comunicado."Os dados mostram a versatilidade de usos que estas ferramentas têm no dia-a-dia dos portugueses e como, gradualmente, começam a substituir métodos tradicionais de pesquisa, alterando os comportamentos de consumo e de acesso à informação. Esta evolução terá implicações claras na forma como as empresas portuguesas comunicam, vendem e constroem confiança junto dos consumidores", remata o responsável.O número total de inquiridos deste estudo é de 7298, dos quais 1351 em Portugal..NOS e Deloitte lançam projeto pioneiro global para acelerar automação das redes com agentes IA\n\n.Comissão LIBE aprova relatório com cunho português que dará tratado internacional de Inteligência Artificial