Cerca de 62% dos portugueses usa inteligência artificial generativa, acima da média europeia
D.R.
Sociedade

Cerca de 62% dos portugueses usa inteligência artificial generativa, acima da média europeia

Em Portugal, "a percentagem de utilizadores disparou nos últimos quatro anos e o valor passou de 6% para 62%, refletindo uma rápida adoção destas tecnologias", indica estudo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Cerca de 62% dos portugueses usa ferramentas de inteligência artificial generativa (Gen AI), percentagem que está acima da média europeia, de acordo com o estudo "European Consumer Gen AI Sentiment & Behaviour", da Bain & Company.

Esta é uma das principais conclusões do relatório que analisou os níveis de adoção de inteligência artificial (IA) em Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Alemanha no último trimestre de 2025.

No estudo comparativo "entre cinco dos principais ecossistemas digitais, Portugal destaca-se na adoção da Gen AI, com 62% dos utilizadores a afirmarem que utiliza estas ferramentas regularmente, um valor superior à média europeia (52%)".

A IA generativa tem capacidade de criar conteúdos.

Outra das conclusões é que a adoção de ferramentas Gen AI para uso pessoal na Europa "aumentou significativamente nos últimos dois anos, com cerca de 68% dos inquiridos a afirmarem que já usaram ou usam atualmente" a tecnologia.

No caso português, "a percentagem de utilizadores disparou nos últimos quatro anos e o valor passou de 6% para 62%, refletindo uma rápida adoção destas tecnologias".

Cerca de 62% dos portugueses usa inteligência artificial generativa, acima da média europeia
Espanha Investiga X, Meta e TikTok por conteúdos de abuso infantil gerados por IA

O estudo "mostra que Portugal é um mercado recetivo às ferramentas de Gen AI, com níveis de confiança e adoção superiores à média europeia", afirma João Valadares, ‘partner’ da Bain & Company, citado em comunicado.

"Os dados mostram a versatilidade de usos que estas ferramentas têm no dia-a-dia dos portugueses e como, gradualmente, começam a substituir métodos tradicionais de pesquisa, alterando os comportamentos de consumo e de acesso à informação. Esta evolução terá implicações claras na forma como as empresas portuguesas comunicam, vendem e constroem confiança junto dos consumidores", remata o responsável.

O número total de inquiridos deste estudo é de 7298, dos quais 1351 em Portugal.

Cerca de 62% dos portugueses usa inteligência artificial generativa, acima da média europeia
NOS e Deloitte lançam projeto pioneiro global para acelerar automação das redes com agentes IA
Cerca de 62% dos portugueses usa inteligência artificial generativa, acima da média europeia
Comissão LIBE aprova relatório com cunho português que dará tratado internacional de Inteligência Artificial
Inteligência Artificial
Estudo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt