Governo planeia "o mínimo de adaptações" no regresso às aulas

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde referiu esta segunda-feira que o Governo está neste momento a revisitar o referencial de escolas do ano passado, que estava já "muito integrado na consciência de toda a comunidade escolar", e revelou que se pretende fazer "o mínimo de adaptações" no regresso às aulas e nas regras a seguir pelos estabelecimentos de ensino, mas que as regras serão ajustadas "a um novo tempo".

Lacerda Sales revelou que cerca de 150 mil menores foram vacinados contra a covid-19 no último fim de semana e disse acompanhar o Presidente da República na continuação da utilização de máscaras.

"Cerca de 150 mil crianças foram vacinadas durante este fim de semana, esperando-se que no próximo continue a vacinação desta faixa etária e posteriormente através da casa aberta se possa continuar, para chegarmos entre as terceira e quarta semana [de setembro] com 85% de esquema vacinal completa", destacou Lacerda Sales.

O governante, que falava aos jornalistas à margem da celebração do quarto aniversário da criação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), elogiou as crianças que decidiram vacinar-se contra a covid-19 e destacou os 72% da população já com as duas doses da vacina.

Segundo o governante, estas crianças deram a todos uma "grande lição de maturidade e muitas vezes foram as próprias a "convenceram os pais a serem vacinados".

Questionado sobre a continuação do uso da máscara, o secretário de estado afirmou que "acompanha o Presidente da República" lembrando que é uma lei da Assembleia da República e caberá a esse órgão poder novamente alterá-la.

O governante aconselhou, no entanto, que, "para além da data" que for o quadro legal relativamente ao uso da máscara, "há sempre" decisões que são pessoais, de "bom senso e de equilíbrio".

Para Lacerda Sales, cada um "equacionará" perante grandes aglomerados ou em espaços fechados "poder manter a máscara", o que considerou não irá acontecerá "em espaços abertos ou espaços livres com muito pouca gente". "Acho que depois dessa data, isso ficará muito ao nível da decisão pessoa e livre de cada um", conclui.

Em dia de celebração no CHUA Lacerda Sales agradeceu a contribuição da instituição para o combate à pandemia de covid-19 recebendo doentes de outras zonas do país, numa manifestação da importância deste serviço de assistência médica.

O secretário de estado aproveitou para anunciar que o CHUA vai apresentar uma candidatura a fundos europeus para adquirir um angiógrafo - aparelho que permite efetuar exames radiográficos aos vasos sanguíneo, cujo investimento deverá concretizar-se até ao final deste ano.