Casos positivos nas escolas baixam para sete mil neste ano letivo

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse esta sexta-feira que no primeiro período do presente ano letivo foram registados sete mil casos positivos de SARS-CoV-2 nas escolas, contra 16 mil em igual período do ano passado.

Estes números abrangem alunos, professores e outros trabalhadores das escolas do país.

"Isso mostra a importância da vacinação, que foi um fator crucial para termos essa diminuição em ambiente escolar", afirmou Tiago Brandão Rodrigues em Penela, no distrito de Coimbra.

Por outro lado, em dezembro último, no final do primeiro período, 500 turmas estavam em isolamento em escolas de todo o país, enquanto há um ano, antes da interrupção letiva do Natal, a medida afetava 700 turmas.

No final de uma visita à Escola Básica Infante D. Pedro, em Penela, uma das 800 escolas de acolhimento de filhos e outros dependentes de trabalhadores de serviços essenciais, o ministro da Educação agradeceu "a todos os que se têm envolvido muito ativamente" para que as restrições associadas à pandemia "possam afetar o menos possível" o processo de ensino e aprendizagem.