Casal em prisão domiciliária detido por vender droga a partir de casa

Um casal suspeito de tráfico de estupefacientes foi detido em flagrante delito em Coimbra, esta sexta feira, informou a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado. Estavam em prisão domiciliária na sequência de crimes da mesma natureza.

"Os dois detidos, com 57 e 60 anos de idade, são casados e procederiam à venda de produtos estupefacientes a partir do seu domicílio, onde se encontravam em cumprimento de pena, no regime de permanência na habitação, na sequência de condenação por crimes de idêntica natureza", lê-se na nota.

Nas diversas buscas domiciliárias realizadas pela PJ, foram apreendidas heroína e cocaína, assim como dinheiro e diversos bens móveis que constituirão vantagem do crime.

Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi-lhes decretada a medida de coação de prisão preventiva.