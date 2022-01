Casa Aberta para comunidade universitária e forças de segurança

Durante este fim de semana, os professores e pessoal não docente do Ensino Superior e as forças de segurança e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em regime de Casa Aberta, informa a DGS em comunicado.

Deverão deslocar-se a um centro de vacinação com senha digital, que pode ser obtida no portal COVID-19. No local, deverão fazer prova da sua atividade profissional.

Está a decorrer, em simultâneo, a vacinação dos membros das mesas de voto e funcionários das Juntas de Freguesia que estarão envolvidos no ato eleitoral de 30 de janeiro. Para usufruírem do sistema de senha digital da modalidade de Casa Aberta, os utentes devem solicitar uma senha no próprio dia em que pretenderem ser vacinados. Neste portal, deverá ser preenchido um formulário, sendo posteriormente enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista. No Centro de Vacinação, os utentes devem apresentar um documento comprovativo da profissão que exercem.