Química click e química bio-ortogonal dão Nobel a três cientistas

Os norte-americanos Carolyn R. Bertozzi e K. Barry Sharpless e o dinamarquês Morten Meldal são os vencedores do prémio Nobel da Química deste ano, anunciou esta quarta-feira a Real Academia Sueca de Ciências.

O galardão foi-lhes atribuído "pelo desenvolvimento da química click e da química bio-ortogonal".

Barry Sharpless tornou-se agora na quinta pessoa a ser distinguida com dois Prémios Nobel, seguindo os passos dos duplamente laureados John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling e Frederick Sanger.

Sharpless recebeu o primeiro Nobel da Química em 2001, também em trio, pela investigação de um caminho para sintetizar moléculas e matéria com novas propriedades, aproveitando apenas a sua parte boa, contribuindo para resolver um problema crucial da indústria farmacêutica.

O trabalho dos premiados deste ano contribuiu para melhorar os medicamentos contra o cancro, avançou a Real Academia de Ciências da Suécia, que atribui os Nobel, acrescentando que a investigação "ultrapassa as fronteiras [da química] e tem um grande impacto na ciência e na sociedade".

"Barry Sharpless e Morten Meldal são agraciados com o Prémio Nobel da Química 2022 porque trouxeram a química para a era do funcionalismo e lançaram as bases da química do click. Eles dividem o prémio com Carolyn Bertozzi, que levou a química do click para uma nova dimensão e começou a usá-la para mapear células. As suas reações bio-ortogonais estão agora a contribuir para tratamentos contra o cancro mais direcionados, entre muitas outras aplicações", explicou a Real Academia Sueca de Ciências em comunicado.

Em 2021, o Nobel da Química foi atribuído ao alemão Benjamin List e ao norte-americano David W.C. MacMillan pelo "desenvolvimento de organocatálise assimétrica"

Os dois cientistas foram distinguidos "pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta precisa para a construção molecular: organocatálise", que teve um grande impacto na pesquisa farmacêutica e ajudou a tornar a química mais ecológica, segundo o comité do prémio Nobel.

"Durante muito tempo os investigadores acreditaram que só existiam dois tipos de catalisadores: metais e enzimas. Independentes um do outro, os laureados com o Prémio Nobel Benjamin List e David MacMillan desenvolveram um terceiro tipo - a organocatálise assimétrica", referiu no ano passado o Prémio Nobel na rede social Twitter.

O prémio de Medicina iniciou esta segunda-feira uma semana de anúncios do Prémio Nobel, tendo continuado na terça-feira com o prémio de Física. A entrega continua na quinta-feira com o da Literatura. O Prémio Nobel da Paz de 2022 será anunciado na sexta-feira e o prémio de economia no dia 10 de outubro.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte da sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor". O prestígio internacional dos prémios Nobel deve-se, em grande parte, às quantias atribuídas, que atualmente chegam aos dez milhões de coroas suecas (mais de 953.000 euros).