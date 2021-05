Camarate. Um morto e três feridos em rixa entre moradores de prédio

Desacatos entre moradores de um prédio no bairro Quinta das Mós, em Camarate, no concelho de Loures, fizeram na madrugada desta segunda-feira um morto e três feridos, um dos quais em estado grave.

A vítima mortal é um homem de 34 anos, que terá sido vítima de um disparo de uma arma de fogo, segundo noticia o JN.

Tudo terá começado por volta das 1.00 hora desta segunda-feira, com desentendimentos entre vizinhos do mesmo prédio do bairro Quinta das Mós.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além do homem de 34 anos que morreu depois de ter sido atingido a tiro, três pessoas tiveram de ser assistidas (dois homens e uma mulher), vítimas de golpes efetuados por arma branca.

Um dos feridos foi transportado, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa e os outros dois foram levados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde foram assistidos a ferimentos ligeiros num braço e na cabeça.

Elementos da PSP estiveram no Bairro e, mais tarde, a Polícia Judiciária, que vai ser responsável por investigar a desordem entre vizinhos do mesmo prédio, que resultou num morto.