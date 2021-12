Câmara de Arronches encerra serviços administrativos após infeções em funcionários

Os serviços administrativos da Câmara de Arronches, no distrito de Portalegre, estão encerrados temporariamente, desde hoje, após terem sido identificados casos de covid-19 entre os funcionários, anunciou o município.

Segundo a autarquia, numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, esta decisão foi tomada devido à situação epidemiológica que se vive no concelho e tem também em "consideração" o aparecimento de casos entre os funcionários camarários.

"Os serviços administrativos irão estar encerrados a partir desta quarta-feira para prevenir contactos sociais e, consequentemente, evitar a propagação do coronavírus" SARS-CoV-2, pode ler-se no comunicado.

A Câmara de Arronches acrescenta ainda que se "encontra em permanente contacto" com as autoridades de saúde, no sentido de adotar as "diligências adequadas" ao momento atual.

"O Município de Arronches solicita e agradece a compreensão da população afetada, lamentando os eventuais incómodos que esta situação possa vir a causar", acrescenta.

Para procurar evitar os eventuais incómodos que esta situação possa causar aos munícipes, a autarquia indica que vai manter o atendimento por via telefónica, através do contacto 245 580 080 e por via eletrónica através do endereço: geral@cm-arronches.pt.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.909 pessoas e foram contabilizados 1.303.291 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.