Buscas na Linha de Apoio a Refugiados de Setúbal por suspeita de violação de dados pessoais

O Ministério Público está a realizar buscas na Câmara de Setúbal com o apoio da Polícia Judiciária por suspeita de violação de dados pessoais. Em causa está o envolvimento de dois cidadãos russo pró-Putin na receção de refugiados ucranianos.

A Câmara Municipal de Setúbal emitiu entretanto um comunicado em que confirma a realização de buscas nas instalações da Linha Municipal de Apoio a Refugiados, da Câmara Municipal de Setúbal, localizadas no Mercado do Livramento.

"A Câmara Municipal de Setúbal está a prestar todo o apoio necessário a estas diligências judiciais", diz a autarquia, especificando que as buscas estão a ser feitas pela Polícia Judiciária, com um mandato judicial emitido pela Procuradoria da República da Comarca de Setúbal.

Estão também a decorrer buscas na Edintsvo, associação do cidadão russo Igor Khashin, avançou a CNN, informação já confirmada pelo DN.

Em causa, apurou o DN, estarão crimes relacionados com utilização de dados de forma incompatível com a finalidade da recolha, acesso indevido e desvio de dados.

O caso foi revelado a 29 de abril pelo semanário Expresso, que avançou que os refugiados ucranianos terão sido questionados sobre os familiares que ficaram na Ucrânia quando foram recebidos na Câmara de Setúbal.

No processo de acolhimento dos refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal terão estado envolvidos o cidadão russo Igor Khashin, membro da Associação dos Emigrantes de Leste (Edinstvo) e antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e a mulher, Yulia Khashina, funcionária do município, que terão ligações ao Kremlin.

Nesse dia, a Câmara de Setúbal retirou do acolhimento de cidadãos ucranianos a técnica superior de origem russa Yulia Khashin e anunciou que iria pedir ao Ministério da Administração Interna que procedesse a uma averiguação sobre a receção de refugiados por russos alegadamente pró-Putin.

As buscas acontecem no mesmo dia em que o caso vai ser debatido no Parlamento e que a Assembleia Municipal de Setúbal vai apreciar duas moções de censura ao executivo camarário liderado pela CDU, devido à polémica.