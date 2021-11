Bragança cancela parte das atividades previstas para dezembro devido à covid-19

A Câmara de Bragança anunciou esta quarta-feira que decidiu cancelar parte das atividades previstas para dezembro integradas nos programas da Terra Natal e da Bienal da Máscara, devido à evolução da pandemia de covid-19.

A décima Bienal da Máscara, Mascararte, mantém-se, entre quinta-feira e 6 de dezembro, assim como a Bragança Terra Natal e de Sonhos, durante o mês de dezembro, mas com várias atividades canceladas, nomeadamente as que implicam maior ajuntamento de pessoas.

Na bienal da máscara ficam cancelados o laboratório e o 'workshop' previstos para quinta-feira, sexta-feira e sábado, assim como, também no sábado, o desfile pelas ruas e espetáculo da Queima do Mascareto.

A Terra Natal e de Sonhos, entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, fica reduzida praticamente à iluminação e animação das ruas, e à pista de gelo e outras diversões instaladas na Praça Camões.

Ainda assim, como especificou o município, em comunicado, "serão implementadas medidas preventivas", como o "controlo de entradas e saídas de visitantes, com vedação do espaço, redução da lotação da pista de gelo, postos para desinfeção das mãos, na entrada e saída de visitantes".

O uso da máscara será obrigatório e haverá "desinfeção dos equipamentos utilizados na pista de gelo", assim como reforço dos meios humanos".

A Câmara de Bragança explica que estas medidas e cancelamentos foram decididos "atendendo à recente evolução epidemiológica covid-19 em todo o território nacional e de forma particular no concelho de Bragança, com o aumento considerável de novos casos".

"Perante a atual situação e após a análise do risco individualizado das atividades previstas nos programas da 'X Bienal da Máscara -- Mascararte' e de 'Bragança, Terra Natal e de Sonhos', o município de Bragança e as autoridades de Saúde entendem que não estão reunidas as condições de segurança sanitária para a realização" das atividades que foram canceladas.

A autarquia agradece a compreensão da população e expressa a convicção de que "esta decisão visa contribuir para a contenção de eventuais contágios, salvaguardando a saúde de todos".

O concelho de Bragança tinha, de acordo com os últimos dados das autoridades de saúde 220 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

A covid-19 provocou pelo menos 5 156 563 mortes em todo o mundo, entre mais de 257,51 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência AFP.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18 353 pessoas e foram contabilizados 1.126.318 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.