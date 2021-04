BioNTech espera ter vacina disponível para jovens de 12 a 15 anos a partir de junho na Europa

A BioNTech espera que a vacina contra a covid-19, que desenvolveu em parceria com a Pfizer, esteja disponível para jovens de 12 a 15 anos na Europa a partir de junho.

O CEO da empresa alemã, Ugur Sahin, afirmou à revista Der Spiegel que a proposta para aprovação do regulador europeu estava na fase final.

A avaliação dos dados do ensaio clínico "demora de quatro a seis semanas em média", acrescentou o responsável.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A vacinação de crianças é vista como o próximo passo crucial para a imunidade de grupo e o fim da pandemia.

A perspetiva de vacinar as crianças mais velhas antes do início do próximo ano letivo também aliviaria a pressão sobre os pais que têm de lidar com o ensino à distância enquanto mantêm os empregos.

"É muito importante permitir que as crianças voltem às suas vidas escolares normais e permitir que se reúnam com a família e amigos", disse Sahin à Der Spiegel.

Em atualização