Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bebé nasce na A1 a caminho de Lisboa devido ao encerramento da urgência do hospital de Vila Franca de Xira
Sociedade

Bebé nasce na A1 a caminho de Lisboa devido ao encerramento da urgência do hospital de Vila Franca de Xira

A grávida de Samora Correia foi encaminhada para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mas o parto acabou por acontecer no caminho, dentro da ambulância.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Uma grávida de Samora Correia deu à luz na madrugada de quarta-feira, 28 de agosto, dentro da ambulância em plena A1, na zona de Alverca, quando se dirigia para o Hospital de São Francisco Xavier devido ao facto de a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira estar encerrada.

A notícia foi avançada pelo jornal online Notícias do Sorraia, que publica inclusive a mulher com a filha recém nascida nos braços, ao lado dos elementos dos bombeiros e do INEM que a acompanhavam.

O alerta de parto iminente foi dado pouco depois das 5h00, de acordo com aquele jornal. À chegada ao local, os bombeiros constataram que a grávida estava estável, tendo depois sido encaminhados para Lisboa, mas a pequena Matilde acabou por nascer às 39 semanas e 5 dias de gestação durante a viagem.

Este é mais um episódio causado pelo encerramento das urgências que se tem verificado um pouco por todo o país. Desta vez, teve um final feliz.

Bebé nasce na A1 a caminho de Lisboa devido ao encerramento da urgência do hospital de Vila Franca de Xira
Linha SNS Grávida referenciou 35 mil mulheres em três meses. 25 mil foram para as urgências
Bebé nasce na A1 a caminho de Lisboa devido ao encerramento da urgência do hospital de Vila Franca de Xira
"Erro humano" na aplicação do algoritmo no atendimento à grávida que teve bebé na rua, concluiu SPMS
urgências
A1
Ginecologia-Obstetrícia
Parto
Hospital São Francisco Xavier
hospital de vila franca de xira

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt