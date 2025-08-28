Bebé nasce na A1 a caminho de Lisboa devido ao encerramento da urgência do hospital de Vila Franca de Xira

Uma grávida de Samora Correia deu à luz na madrugada de quarta-feira, 28 de agosto, dentro da ambulância em plena A1, na zona de Alverca, quando se dirigia para o Hospital de São Francisco Xavier devido ao facto de a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira estar encerrada.A notícia foi avançada pelo jornal online Notícias do Sorraia, que publica inclusive a mulher com a filha recém nascida nos braços, ao lado dos elementos dos bombeiros e do INEM que a acompanhavam. O alerta de parto iminente foi dado pouco depois das 5h00, de acordo com aquele jornal. À chegada ao local, os bombeiros constataram que a grávida estava estável, tendo depois sido encaminhados para Lisboa, mas a pequena Matilde acabou por nascer às 39 semanas e 5 dias de gestação durante a viagem.Este é mais um episódio causado pelo encerramento das urgências que se tem verificado um pouco por todo o país. Desta vez, teve um final feliz..Linha SNS Grávida referenciou 35 mil mulheres em três meses. 25 mil foram para as urgências."Erro humano" na aplicação do algoritmo no atendimento à grávida que teve bebé na rua, concluiu SPMS