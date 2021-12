Autoagendamento disponível para crianças entre 8 e os 11 anos

Mais de 95 mil crianças vacinadas no fim de semana

A marcação da toma da vacina contra a covid-19 das crianças entre os 8 e os 11 anos está disponível, desde esta quinta-feira, no portal do autoagendamento para o período de 06 a 09 de janeiro.

Este será o segundo período destinado exclusivamente à vacinação de menores, depois de mais de 95 mil crianças entre os 9 e os 11 anos terem recebido a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer no fim de semana de 18 e 19 deste mês.

Além da marcação `online´ para este escalão etário, o portal disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde permite o autoagendamento para pessoas com 55 ou mais anos e com 40 ou mais anos vacinadas com vacina Janssen.

A covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.840 pessoas e foram contabilizados 1.253.094 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.