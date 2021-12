Autoagendamento de dose de reforço para maiores de 55 anos começa esta quinta-feira

Quase 75% dos internados no Hospital Santo António no Porto não estão vacinados

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou esta quarta-feira, em entrevista à SIC Notícias, que vai arrancar esta quinta-feira o autoagendamento para a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas com 55 ou mais anos.

O governante revelou ainda que os centros de vacinação vão estar esta quinta-feira em regime de casa aberta para os maiores de 63 anos e para os maiores de 40 anos vacinados com o imunizante da Janssen.

O autoagendamento poderá ser feito em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/.

Por enquanto, está disponível o autoagendamento para pessoas com 60 ou mais anos e para pessoas com 50 ou mais anos que tenham sido vacinados com a vacina da Janssen.

Perto de 2,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus, 76.456 na terça-feira, e mais de 8,6 milhões já concluíram a vacinação primária contra a covid-19.