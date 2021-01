Autarca de Reguengos de Monsaraz vacinado. Francisco Ramos fala em "uso indevido da vacina"

José Calixto, presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, foi vacinado contra a covid-19, avança a SIC. Uma situação que levanta dúvidas já que não pertence a nenhum dos grupos prioritários da primeira fase do plano de vacinação.

A câmara justifica a toma da vacina por parte do autarca, uma vez que é o presidente do conselho de administração da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, dona de um lar de idosos, onde no ano passado morreram 18 pessoas na sequência de um surto de covid-19. O coordenador do plano de vacinação, Fernando Ramos, fala em uso indivíduo da vacina.

A câmara municipal de Reguengos de Monsaraz justifica que o autarca estava na lista de prioridades por dirigir a fundação que gere o lar de idosos. O que torna a toma da vacina "um procedimento normal", argumenta a autarquia, citada pela estação de televisão.

"A autarquia está a tratar todas as pessoas dos lares por igual para evitar todas as cadeias de contágio", refere ainda a câmara municipal.

À SIC, Francisco Ramos, coordenador da task-force do plano nacional de vacinação contra a covid-19, refere que "a ter acontecido, foi um uso indevido da vacina".

O responsável pela coordenação da vacinação lembra que, além dos utentes, "o que está previsto é que a vacina seja administrada aos profissionais e não aos dirigentes dos lares", a não ser que sejam, também, prestadores de cuidados.

Secretário de Estado defende que a atividade política deve "ser inserida no serviços críticos"

Em declarações feitas na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales vê com bons olhos a inclusão de políticos como prioritários no processo de vacinação. "Penso que a atividade política deverá ser inserida nos serviços críticos", defende o governante, reagindo à notícia de que o grupo de trabalho para o plano de vacinação está a preparar uma proposta para incluir os titulares de altos cargos de decisão e os bombeiros entre os prioritários a vacinar.

Lacerda Sales defende que os serviços críticos deviam integrar os prioritários na vacinação contra a covid-19, assim como as forças de segurança, os bombeiros.

Questionado sobre o autarca de Reguengos de Monsaraz que foi vacinado, não estando nos grupos prioritários da primeira fase de vacinação, que inclui os profissionais e residentes de lares, o secretário de Estado Adjunto disse que "todos nós devemos ser vacinados nas nossas fases devidas".

Pressionado para comentar a polémica administração da vacina a José Calixto, afirmou: "acho que este autarca deveria ter sido vacinado na fase correspondente, que seria a fase dos serviços críticos", caso os autarcas sejam inseridos.

Quando foi confrontado com o facto de o autarca pertencer à administração do lar de idosos, referiu que esse pode ter sido um fator equacionado para esta vacinação.

"Talvez por isso tenha sido vacinado, então assim justificar-se-á", disse Lacerda Sales aos jornalistas.