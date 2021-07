Audição de José António dos Santos (rei dos frangos) já terminou

Foi o advogado Magalhães e Silva, que representa o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que anunciou que a audição a José António dos Santos já terminou.

A audição do empresário José António dos Santos, inserida nos interrogatórios relacionados com o processo 'Cartão Vermelho', já terminou, confirmou esta sexta-feira o advogado Magalhães e Silva, que representa o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

"[José António dos Santos] Já terminou. Vamos ver, quando chegarmos, quem se segue", afirmou Magalhães e Silva à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, numa pausa para almoço, com as audições a serem retomadas às 14:00.

O advogado explicou que, "em tempo oportuno, o próprio Luís Filipe Vieira esclarecerá" os contornos que o levaram a comunicar a suspensão, "com efeitos imediatos", do exercício de funções como presidente do Benfica, que durará "enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação".

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".