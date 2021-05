Como é a relação com os outros embaixadores na UNESCO de língua portuguesa, ou seja, o facto de falarem a mesma língua aproxima-vos ou, na verdade, para poliglotas - como geralmente os diplomatas são - é uma coisa de somenos?

Não, é uma coisa que nos aproxima muito. Precisamos de fazer mais, de trabalhar mais em conjunto ainda, nos países da CPLP, nas organizações multilaterais, mas a nossa relação com o embaixador do Brasil é praticamente diária, assim como com Angola e Moçambique; com Cabo Verde é também muito regular. Portanto, a nossa proximidade é forte e estamos a conseguir, no quadro da UNESCO, ter uma ação concertada importante, e isso tem obviamente que ver com a língua portuguesa.

Foi em tempos professor convidado da Universidade de Brasília e também no Rio de Janeiro. Quando pensamos na língua portuguesa é inevitável pensar no Brasil como - vou usar uma citação de Luís Faro Ramos, o anterior presidente do Instituto Camões e agora lá embaixador - "o navio-almirante da língua portuguesa"?

Eu tenho uma relação muito próxima com o Brasil - fui várias vezes convidado por universidades brasileiras, estive em Brasília em 2014, estive no Rio de Janeiro em 2017 -, uma relação muito profunda a nível pessoal, institucional e académico. Obviamente, o Brasil é a grande referência da língua portuguesa do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista da sua presença no mundo, e tudo o que fizermos sobre a língua portuguesa vai estar, em grande parte, dependente da colaboração do Brasil, e o Brasil tem dito isso. O Dia Mundial da Língua Portuguesa avançou, certamente por iniciativa nossa, mas desde o primeiro momento com a colaboração do Brasil, aliás, com a colaboração de todos os embaixadores dos países da CPLP, e foi isso que lhe deu força. Foi uma iniciativa que teve força justamente por essa presença conjunta de todos os embaixadores. É muito interessante ver, um ano e meio depois da proclamação do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que a língua está nas organizações multilaterais com mais força, com mais visibilidade. Toda a gente fala deste dia, toda a gente fala da língua portuguesa. Obviamente que a eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas teve também um contributo muito importante. Aliás, no vídeo do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a mensagem que ele faz neste ano sobre a língua é muito interessante. Falando do Brasil, é óbvio que se um dia o Brasil conseguir chegar a ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso será também um elemento central para a afirmação da língua portuguesa no multilateralismo.