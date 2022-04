Associação da Hotelaria de Portugal lança iniciativa "SOS Ucrânia"

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) lançou a iniciativa "SOS Ucrânia" que permite aos hotéis de Portugal ajudar os refugiados da Ucrânia, informou a associação em comunicado.

No âmbito do Programa HOSPES - programa corporativo de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental da hotelaria - foi criada a categoria especifica "SOS Ucrânia" na plataforma digital, onde cada empresa associada da AHP pode adicionar os apoios: doação de bens; emprego; alimentação e/ou disponibilização de alojamento.

Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP, afirma que "Desde 2013 apoiamos em contínuo, através dos Hotéis associados da AHP, centenas de instituições. E em momentos mais marcantes, como na reconstrução pós-incêndios de Pedrogão; em 2019, quando enviámos 2 toneladas de bens para ajudar as vítimas do Furacão IDAI, em Moçambique; e, mais recentemente, durante a pandemia, quando ajudámos a montar Hospitais de Campanha e doámos equipamentos e alojamento. Respondemos sempre. Agora, a AHP e os seus associados voltam a mobilizar-se para criar as pontes entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda."

Esta iniciativa é feita através da ajuda de 5 instituições que irão consultar a plataforma e contactar diretamente os hotéis para dar seguimento aos processos dos refugiados que chegam a Portugal: SOUMA (Lisboa), Desafio Jovem (Fanhões, Cucujães, Salvaterra de Magos e Alter do Chão), Associação dos Ucranianos em Portugal (Lisboa, Funchal, Abrantes, Braga, Caldas da Rainha, Lagos, Viseu, Águeda, Vila Nova de Gaia, Santiago do Cacém, Leiria, Santarém, Évora e Marinha Grande), Associação Solidária Anjos da Misericórdia (Portugal e Ucrânia) e Ukrainian Refugees UAPT (Lisboa e Ucrânia).