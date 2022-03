Associação apela aos portugueses para colocarem bandeira ucraniana nas janelas

Cracóvia, 25/02/2022 - Reportagem em Cracóvia, Polónia. Cerca de 20 pessoas manifestam-se à porta do consolado Russo naquela cidade. Manifestantes ucranianos com bandeira ucraniana, Oleksandr e Valeriia. (André Luís Alves / Global Imagens)

A Associação dos Ucranianos em Portugal apelou este domingo aos portugueses para colocarem a bandeira ucraniana nas janelas pela paz naquele país invadido pela Rússia, e disse que vai ser pedido aos fabricantes um reforço para que haja bandeiras disponíveis.

"Na sequência do Cordão Humano pela Paz na Ucrânia, [na sexta-feira] em Lisboa, em que a palavra de ordem mais gritada foi 'a Ucrânia somos nós', Pavlo Sadokha lança o apelo aos portugueses para o exprimirem, colocando uma bandeira ucraniana nas janelas", lê-se num comunicado enviado à comunicação social, em nome do presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.

Na sexta-feira, a iniciativa Cordão Humano pela paz na Ucrânia juntou "perto de 10.000 pessoas", segundo a associação, em frente às embaixadas da China, Estados Unidos da América, França, Reino Unido e Alemanha, "entre 6.000 pessoas junto das cinco embaixadas e 4.000 em vários pontos do percurso".

Empunhando cartazes com frases como "Russians Stop Putin" (Russos parem Putin), "Salvem a Ucrânia" ou "Mundo a uma só voz, Ucrânia Somos nós", os participantes no cordão usaram também bandeiras da Ucrânia para demonstrar o apoio ao país, a sofrer uma invasão por parte da Rússia.

Os participantes no cordão concentraram-se depois junto dos portões da embaixada, onde dois representantes do grupo entregaram uma carta a um elemento da representação diplomática.

O político socialista Sérgio Sousa Pinto foi um dos elementos a entregar a carta, destacando depois aos jornalistas que o papel de Portugal é estar ao lado dos que hoje saíram de casa para "exprimir de forma inequívoca a solidariedade do povo português" e dos seus representantes para com o povo ucraniano, "vitima de uma agressão bárbara e anacrónica".

A concentração teve também como objetivo deixar uma mensagem de determinação de que a Europa apoia o esforço dos combatentes ucranianos e os seus valores, que são também os valores dos portugueses, disse Sérgio Sousa Pinto.

Parte dos participantes no cordão humano da embaixada dos Estados Unidos partiu depois, a pé, para a embaixada da Alemanha, sempre acompanhados com música e a cantar, juntando-se também no local participantes de ações junto de outras embaixadas.

Cerca das 20.30 estavam ainda concentradas junto da embaixada algumas centenas de pessoas, gritando palavras de ordem como "Putin rua, a Ucrânia não é tua".