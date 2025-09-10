Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ascensor da Nazaré encerrado por tempo indeterminado para manutenção
Facebook / Município da Nazaré
Decisão resulta "da necessidade de avaliação nacional dos equipamentos de transporte por cabo". É uma "medida preventiva" para assegurar que ascensor mantém "condições de operação em segurança”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Ascensor da Nazaré está a partir desta quarta-feira, 10 de setembro, encerrado ao público por tempo indeterminado para avaliação técnica dos equipamentos de transporte por cabo, informou o município do distrito de Leiria.

“Esta decisão decorre da necessidade de avaliação nacional dos equipamentos de transporte por cabo, medida preventiva que visa assegurar que o ascensor mantém todas as condições de operação em segurança”, justifica a autarquia em comunicado publicado na sua página da Internet.

Nos últimos meses, segundo os Serviços Municipalizados da Nazaré, o equipamento foi alvo de inspeções por entidades externas competentes — nomeadamente o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) — “sem que tenham sido levantadas reservas à sua utilização”.

Ainda assim, “perante a recomendação técnica de substituição do cabo de tração, cuja intervenção já se encontrava prevista para o mês de outubro, e seguindo orientações das entidades reguladoras, o ascensor permanecerá encerrado até nova validação técnica que garanta a sua operação em condições de segurança máximas”.

Enquanto o ascensor estiver parado, vai ser assegurado transporte alternativo de passageiros por autocarro, para garantir a mobilidade entre a Praia e o Sítio.

