ASAE encerra três estabelecimentos noturnos por não cumprirem regras contra a covid

Ação da ASAE teve como alvo as discotecas, bares e restaurantes, nas cidades do Porro (foto), Braga, Chaves, Coimbra, Viseu, Covilhã, Lisboa, Cascais, Estoril, Santarém, Almeirim, Évora e Faro,

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) realizou, na última noite, a Operação Outbreak, "com enfoque para estabelecimentos de restauração, bares e discotecas, tendo como principal objetivo fiscalizar o cumprimento das regras aplicáveis no atual contexto da pandemia", refere uma nota de imprensa da estrutura.

Visitaram estabelecimentos no Porto, Braga, Chaves, Coimbra, Viseu, Covilhã, Lisboa, Cascais, Estoril, Santarém, Almeirim, Évora e Faro, tendo sido fiscalizados 82 operadores económicos. Em resultado desta ação, determinaram a suspensão imediata de atividade de três casas: um restaurante, um bar e uma discoteca. Em causa, a violação das regras definidas pela Direção-Geral de saúde de combate a propagação do SARS-CoV-2.

Instauraram, também, 33 processos de contraordenação. As principais infrações foram "a falta de observância do dever de verificação, por parte dos responsáveis dos estabelecimentos, do certificado digital ou testes covid-19 e, por parte dos clientes, o não cumprimento do dever de apresentação e detenção de Certificado Digital COVID da EU".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As operações contaram com a colaboração da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública.