Qual a importância da Barragem das Três Gargantas, no rio Yangtzé, para a ambição da China de ser uma superpotência?

Muito importante. É a maior barragem do mundo, finalizada e entregue antes do previsto e abaixo do orçamento. Assim que ficou operacional, há uma década, tornou-se uma prova das extraordinárias capacidades do Estado chinês, uma nova superpotência no cenário mundial e uma aspirante à hegemonia. Mas também é um símbolo do modelo de desenvolvimento chinês, muito baseado nas infraestruturas, na gestão de cima para baixo, e que o país está a exportar para o exterior, especialmente para África. Durante o início do século XX o mundo olhou para a Barragem Hoover e as outras construções do Oeste Americano com estupefação e como modelos de desenvolvimento. No século XXI, as nações em desenvolvimento olham para a Barragem das Três Gargantas como prova do que o Estado pode fazer.

A China é também, historicamente, o grande exemplo de um Estado hidráulico, ou o Egito é ainda uma melhor explicação para a conexão entre a capacidade de construir barragens e sistemas de irrigação e um Estado centralizado?

Ambos os países se concentraram na água em momentos diferentes da sua história. A China por causa da dificuldade de gerir rios poderosos, como o Yangtzé e o Amarelo, o Egito porque é "o dom do Nilo", como disse Heródoto. Mas os Estados Unidos modernos também são um Estado hidráulico. A questão não é se alguns Estados são ou não hidráulicos, mas as escolhas que fazem na gestão da água na paisagem - o agente mais poderoso do sistema climático -, pois têm que fazer escolhas sobre como exercer e distribuir poder sobre o seu território. Nessa decisão, uma sociedade determina que tipo de Estado hidráulico será o seu.