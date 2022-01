Luísa Pestana: "O aumento do salário mínimo não será, certamente, um fator negativo para a economia do país"

Alexandre Fonseca: "A iliteracia digital é uma grave preocupação para a competitividade do país no futuro"

Como antevê o retrato da saúde em Portugal?

Vejo o SNS extenuado pelo tremendo esforço exigido pela crise pandémica, mas com potencial humano, conhecimento médico-científico e resiliência organizacional para se recompor e melhorar o seu desempenho. Importa, no entanto, que sejam feitas as reformas e os investimentos necessários para tornar o SNS mais atrativo quer para os profissionais de saúde, quer para os próprios utentes.

Qual seria para si o governo ideal para o país?

Um governo com estabilidade governativa, capaz de firmar compromissos com a oposição em áreas-chave para o desenvolvimento do país e consciente da importância do investimento na qualificação, ciência e inovação para a competitividade económica, para a coesão social e territorial e para a sustentabilidade ambiental.