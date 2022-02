O ano do Tigre, que se inicia nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, é considerado um dos mais auspiciosos pelos chineses, não é?

Exato. Na cultura chinesa, o Tigre é o rei dos animais e costuma ter na testa manchas semelhantes ao ideograma chinês para rei (wang). É considerado, desde a antiguidade, animal auspicioso, conseguindo afastar maus espíritos e devorar monstros, consagrado como animal protetor das crianças. As crianças chinesas têm o hábito de usar chapéus, sapatos ou almofadas com design de "cabeça de tigre", facilmente adquiridos no mercado. Lembro-me ainda de que tínhamos em casa um chapéu "cabeça de tigre" de longa história, pois foi usado por mim e as minhas irmãs e quando o meu filho nasceu, a minha mãe trouxe o chapéu para ele usar na festa do primeiro aniversário e durante o Ano Novo Lunar. "Na cultura chinesa, o Tigre é o símbolo da coragem e força", disse o presidente Xi Jinping no seu discurso proferido na videoconferência do Fórum Económico Mundial 2022. Existem em chinês muitas expressões relacionadas com o tigre, entre as quais "o tigre produz o seu poderio no ano do Tigre" é provavelmente a mais apropriada para ser citada neste momento em que acolhemos com ansiedade a chegada do ano do Tigre. Entrámos no ano do Rato a enfrentar o coronavírus; temos desenvolvido uma série de trabalhos árduos neste ano do Búfalo, a lutar contra a pandemia e a viver com ela através de vacinas e medidas de tratamento e prevenção; e esperamos que a vida volte à normalidade com o poderio do Tigre. Todos os acontecimentos passam por um percurso de início-ascensão-auge-decadência-fim, pelo que temos a convicção de que a coragem e a força do Tigre vai ajudar-nos a ganhar a vitória final e a enfrentar todos os desafios transformando as crises em oportunidades, pois em chinês, a palavra crise é composta por dois caracteres, perigo (wei) + oportunidade (ji), isto é, os momentos críticos ou perigosos geram oportunidades.

Este Tigre é de água, o que só se repete a cada 60 anos. Isso acrescenta o quê a quem nascer entre 1 de fevereiro de 2022 e 21 de janeiro de 2023?

Os chineses acreditam que os nativos de certo signo possuem características desse animal e os nativos de Tigre são fortes, corajosos, generosos, otimistas, e responsáveis. O ano do Tigre de água é normalmente considerado um ano auspicioso, pois na cultura chinesa a água representa a fortuna. Se somarmos os números 2022, teremos o número 6, a significar "tudo corre bem" no simbolismo chinês. Conforme Lao Tzu, a maior virtude é como a virtude da água, que pode beneficiar todas as coisas do mundo sem competir com os outros, disposta a estar num lugar baixo que os outros odeiam. Por isso, podemos acreditar que os Tigres de água são inteligentes, capazes de adquirir conhecimentos, alcançar metas profissionais e encontrar a sua cara-metade. Mas têm também uma imperfeição: podem ser teimosos. Normalmente as pessoas que se encontram no ano do próprio signo deparam-se com alguma instabilidade. Conforme a crença popular, vestir algo vermelho ajuda a evitar desgraças. Há vários anos, um aluno português perguntou-me o que devia fazer com um conjunto de roupa interior vermelha que dois amigos chineses lhe tinham oferecido por causa do ano do seu signo. Respondi-lhe simplesmente: "Use!" Neste ano, vários especialistas de feng shui alertam os nativos de Tigre para que tenham cuidado com os problemas de saúde. O meu marido é Tigre e psicologicamente estamos preparados para isso. Julgo que os pais dos bebés que vão nascer neste ano também deverão ter esse cuidado, se aceitarem essa crença popular chinesa. "Não se pode acreditar em tudo nem desacreditar totalmente." Não há nada de mal em ter cuidado nisso.