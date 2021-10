Alvito e Cuba são os concelhos em risco extremo de contágio

Idosos com mais de 80 anos e residentes em lares com prioridade na terceira dose

Portugal tem esta sexta-feira dois concelhos em risco extremo de infeção pelo SARS-CoV-2. São eles os municipios alentejanos de Alvito e Cuba, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O risco extremo de infeção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

No boletim da passada sexta-feira, dia em que são comunicados os valores dos concelhos, Alcoutim era o único nessa lista, tendo saído entretanto. O novo relatório das autoridades revela que está agora neste patamar o concelho de Alvito com 2391 casos e Cuba com 968 casos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta análise é referente à incidência cumulativa a 14 dias entre 23 de setembro e 6 de outubro. Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, estão quatro concelhos, mais dois em relação à semana anterior: Alcoutim (674) Arganil (819), Beja (519) e Ferreira do Alentejo (602).

Entre ao 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias o boletim relata a existência de 16 concelhos nessas condições.

Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 50 concelhos, menos 13 do que na semana anterior.

A crescer está a lista dos concelhos com zero casos de infeção. Nesta situação estão 39 dos 308 concelhos, mais sete em relação ao relatório da sexta-feira passada.