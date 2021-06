Alfredo da Silva, o janota de bengala que industrializou Portugal

O que o país não tem a CUF cria." "Nunca aos meus operários faltou pão e trabalho." Estas frases são atribuídas a Alfredo da Silva e, provavelmente, são duas imagens perfeitas do homem que terá sido o mais influente industrial português do final do século XIX e da primeira metade do século XX. O empresário que nasceu há 150 anos (30 de junho de 1871) foi uma das figuras centrais do desenvolvimento de um Portugal então marcado pela ruralidade e com uma indústria incipiente.

A história de Alfredo da Silva (que morreu a 22 de agosto de 1942 aos 71 anos e que por estes dias é recordado numa conferência organizada pela Fundação Amélia de Mello) confunde-se com a criação daquele que terá sido o primeiro império industrial do país e com a evolução do Barreiro, que passou de uma vila piscatória e rural para se transformar numa cidade marcada pela ação do homem nascido "às 12h15 no 3.º andar do edifício n.º 185 da Rua Bela da Rainha [agora conhecida como Rua da Prata]", como se conta na fotobiografia editada pelo Círculo de Leitores, em 2003, sob a direção de Joaquim Vieira, com Júlia Leitão de Barros e Ana Filipa Silva Horta.