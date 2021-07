"Agosto vai ser uma boa altura para começarmos a largar a máscara em algumas situações" defende virologista

Para o virologista Pedro Simas, o próximo mês vai ser uma boa altura para desconfinar ainda mais, mas de forma gradual, disse em declarações à TVI24.

"Agosto vai ser uma boa altura para desconfinarmos gradualmente ainda mais e para começarmos a largar a máscara em algumas situações, na via pública, por exemplo", defendeu o especialista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa quando questionado sobre o levantamento da maioria das restrições no Reino Unido, que começou esta segunda-feira.

"O vírus está a propagar-se de uma forma pandémica nas camadas mais jovens, que estão de férias, há menos tendência para estarem agregadas - não estão agregadas na escola, concentradas. À medida que vamos avançando na vacinação, vamos podendo começar a desconfinar, a começar a largar as máscaras em algumas situações como na via pública", justificou.

Pedro Simas considerou que "Portugal tem números epidemiológicos e uma cobertura vacinal boa e pode vir a ser um grande exemplo para a Europa em termos de aderência à vacinação".

Manifesta preocupação com a "radicalidade" no desconfinamento no Reino Unido, embora considere que seja importante o levantamento da maioria das restrições. "Acho que eles vão dar um exemplo ao mundo, que as infeções vão subir bastante" e que as unidades de saúde vão ter de se preparar para o aumento de internamentos.