Agendamentos ultrapassados. Mais de 96 mil crianças vacinadas neste fim de semana

Dezembro é o mês com mais testes realizados em Portugal

Foram vacinadas neste fim de semana mais de 96 mil crianças, superando em 19 mil as 77 mil que estavam agendadas na faixa etária dos 9 e os 11 anos - estas foram 88 mil, mais 11 mil acima do previsto.

O total de 96 mil inclui assim cerca de oito mil crianças entre os 5 e os 10 anos, familiares das do primeiro grupo etário e que também se puderam vacinar na modalidade "casa aberta".

Estavam marcadas em auto agendamento para sábado e domingo cerca de 77 mil crianças, mas o número foi largamente ultrapassado com mais 19 mil crianças a deslocarem-se aos centros de vacinação para receberem a primeira dose da Pfizer pediátrica contra a covid-19.

Um total de 43.708 crianças dos 5 aos 11 anos foi vacinado contra a covid-19 em Portugal Continental no sábado, segundo o relatório de vacinação diário da Direção-geral de Saúde (DGS). Na faixa etária dos 9 aos 11 anos tinham sido cerca de 41 mil.

A faixa etária dos 9 aos 11 anos tem quase 290 mil crianças elegíveis para vacinar em Portugal Continental, estando previsto que o processo continue nos próximos fins de semana.

O Governo estima que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Até lá, está previsto que, entre 06 e 09 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre 9 e 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

Atualizado às 20h30 com os dados de vacinação de algumas crianças dos 5 aos 10