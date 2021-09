Advogado de João Rendeiro: "Não sei onde está nem quero saber"

O advogado de João Rendeiro disse esta quarta-feira que fala todos os dias com o seu cliente, mas não sabe qual o seu paradeiro, garantiu, em entrevista na TVI.

"Não sei onde está João Rendeiro nem quero saber", disse, acrescentando que "a função do advogado é esclarecer o cliente, dentro da lei".

Carlos do Paulo nega, no entanto, que o seu cliente esteja em fuga à justiça. "João Rendeiro não fugiu a nada, saiu livremente do país e não cometeu um único crime. Ele não tem de se entregar na prisão. Não há nada na lei que puna alguém que não se entrega", assegura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O advogado do ex-presidente do BPP acrescenta ainda que a não comparência perante o tribunal para aplicação de novas medidas de coação, como estava previsto acontecer na próxima sexta-feira, não representa um ilícito.

"João Rendeiro não fugiu a nada, saiu livremente do país e não cometeu um único crime. Ele não tem de se entregar na prisão. Não há nada na lei que puna alguém que não se entrega. O país tem de saber que o que se está a dizer não é verdade. João Rendeiro não praticou nenhum crime, no sentido em que não fugiu à justiça", afirmou Carlos do Paulo.

Esta quarta-feira, a juíza do processo que resultou da condenação de João Rendeiro a dez anos de prisão mandou emitir mandados de captura internacional para prender o ex-banqueiro. Sobre a possibilidade de uma extradição para Portugal, Carlos do Paulo esclarece que "a maior parte dos crimes que constam da lista de crimes das convenções internacionais entre estados, são o terrorismo, o tráfico de droga, os homicídios e os crimes graves. João Rendeiro tem crimes de natureza económica que a maior parte das convenções de extradição não abrange".

Saiu de Londres de jato privado sem deixar rasto

João Rendeiro saiu de Londres rumo a um país fora da Europa, e sem acordos de extradição para Portugal, e fê-lo de forma estudada para não deixar rasto.

Segundo a TVI, saiu de Inglaterra a bordo de um voo particular, num jato privado, de forma não documentada - sem ser identificado.