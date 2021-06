Acidente no IP3, em Tondela, provoca dois mortos

Duas pessoas morreram na tarde desta segunda-feira na sequência da colisão entre um veículo ligeiro e um reboque de veículos pesados no Itinerário Principal (IP) 3, em Tondela, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu

A fonte do CDOS referiu à agência Lusa que o acidente obrigou ao corte do IP3 nos dois sentidos, desde as 12:42, uma situação que ainda se mantinha cerca de duas horas depois.

Não há previsão da hora a que a circulação estará normalizada no IP3 (que liga Viseu a Coimbra), uma vez que "há muitos destroços" na via, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, as vítimas mortais viajavam no veículo ligeiro, que colidiu com o reboque, que transportava um camião.

Deslocaram-se ao local 21 operacionais, apoiados por nove viaturas dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.