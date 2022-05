Acidente com um ferido grave cortou IC19 junto a Rio de Mouro

O IC19 esteve cortado ao trânsito na manhã desta quarta-feira no sentido Lisboa-Sintra, junto a Rio de Mouro, devido a uma colisão entre três veículos ligeiros e um pesado, que causou dois feridos, um deles grave, informou o CDOS de Lisboa.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à Lusa que às 9.26 horas foi dado o alerta para uma colisão de três veículos ligeiros e um pesado de mercadorias no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, junto a Rio de Mouro, tendo resultado deste acidente dois feridos, um leve e um grave.

O ferido mais grave foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o leve para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local estiveram seis veículos, com 17 elementos desde os bombeiros do Cacém e do Algueirão, INEM e PSP.