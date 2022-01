Aberto autoagendamento para maiores de 18 vacinados da Janssen há 90 ou mais dias

A marcação da segunda dose da vacina da Janssen contra a covid-19 está disponível desde esta quinta-feira para os maiores de 18 anos que tenham sido imunizados com a primeira dose há 90 ou mais dias.

O portal do autoagendamento está também aberto para pessoas com 60 ou mais anos que pretendam tomar a dose de reforço contra a covid-19 e vacina da gripe e para pessoas com 45 ou mais anos que queiram receber a dose de reforço.

Os esquemas vacinais recomendados dependem da história da infeção por SARS-CoV-2, da marca da vacina e das especificidades de cada vacina, refere a norma, que indica que a dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen é dada 3 meses após a última toma (ou após infeção) e para as restantes o intervalo deve ser de seis meses após a última dose/infeção, mas pode ser antecipada assim que completar os cinco meses.

A dose de reforço já foi integrada nos certificados de vacinação, que passam a ter nove meses de validade, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em Portugal, só são admitidos os certificados de vacinação que atestem o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com as vacinas da ​​​​​​​Janssen, Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax) ou AstraZeneca (Vaxzevria).