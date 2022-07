A melhor escola secundária pública do país foca-se no ensino da música

"É tudo uma questão de lutar e não desistir". Estas são as palavras de Lilian Kopke, professora e diretora da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN), em Lisboa, escolhe para descrever os mais recentes dados que classificam esta instituição como a melhor escola secundária pública do país.

No ranking das escolas, que tem por base dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, esta instituição dedicada ao ensino da música ocupa o primeiro lugar das escolas secundárias públicas, com uma média de 14,31 em 46 exames do secundário realizados.

Em conversa com o DN, Lilian Kopke, explica que todo o sucesso se deve ao esforço dos alunos e professores, que estão muito habituados a manter rotinas, métodos de organização e disciplina ao tocarem variados instrumentos. "Estudar música obriga o aluno a ter um treino e disciplina diária, sem fins de semana nem férias. Não dá para não estudar. E esta disciplina que eles aprendem desde pequenos quando começam a estudar um instrumento ajuda na organização e a estabelecer objetivos", explica.

Na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional "sempre houve turmas pequenas, o que ajuda também. E temos sorte que quase todos os professores são do quadro, então há uma continuidade pedagógica de um ano para o outro"", sublinha a professora. "Temos de ter uma boa relação entre todos", resume.

Segundo a diretora, a escola tem uma aprovação de 100% e grande parte dos estudantes seguem para o ensino superior: "O objetivo deles não é parar por aqui. Mais de metade dos alunos concorre para escolas fora de Portugal. E nós, professores, também os preparamos para isso. Temos muitas masterclasses, eventos e trazemos muitas pessoas de fora para eles conhecerem."

No entanto, nem tudo é tão simples. A partir do ano letivo de 2018-2019, a EAMCN passou a ocupar parte da Escola Secundária Marquês de Pombal (ESMP), em Belém, enquanto aguarda pela requalificação da sede da instituição de música no Bairro Alto. Desde então, a escola de música atravessa dificuldades face à falta de condições nestas instalações temporárias.

O número insuficiente de salas de aulas, a falta de um auditório, bem como a inexistência de isolamento de som no edifício têm sido alguns dos vários desafios difíceis de gerir, atrapalhando o ensino de música de qualidade."É um exercício diário de coragem e logística que fazemos, tanto os alunos como os professores", admite Lilian.

Com data de regresso ao Bairro Alto prevista apenas para daqui a três anos, a escola vive um período de adversidades. Ainda assim, e tendo em conta a pandemia que dificultou o ensino da música durante os confinamentos, nada parece ter sido um entrave no prestígio desta escola de música, que ocupa o primeiro lugar no ranking das escolas secundárias públicas.

"Os nossos resultados devem-se muito ao trabalho dos professores e das disciplinas académicas. Tentamos sempre resolver tudo dentro da sala de aula e não temos por hábito mandar muitos trabalhos para casa para que os alunos se foquem na música", diz a diretora. "Como a música também desenvolve outras aptidões, tem ajudado as escolas artísticas a ficarem bem posicionadas nos rankings", frisa.

Quanto à preparação dos anos letivos, "é tudo pensado em função das datas dos concertos" e mesmo durante as férias, os alunos têm liberdade total para frequentar a escola e praticar os seus instrumentos.

Para o futuro "o plano é voltar para o Bairro Alto assim que possível", onde os alunos e professores da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional tencionam continuar com o bom trabalho e empenho demonstrado através dos exames nacionais.

A EAMCN tem cerca de 1000 alunos, cinco orquestras de música e faz mais de 60 concertos por ano. Na sede da escola, ensinam-se três regimes de cursos - ensino integrado, articulado e supletivo - além das iniciações (dos 6 aos 9 anos), ensino secundário de música ou canto e três cursos profissionais de instrumentista de cordas e teclas, sopros e percussão e jazz (instrumento e voz).

Já nos restantes três pólos desta escola, no Seixal, Amadora e Loures, é possível fazer-se cursos de iniciação de uma vasta lista de instrumentos que vão desde o contrabaixo, piano, oboé e tuba, entre outros.

