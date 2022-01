O britânico Adrian Bridge vive em Portugal desde 1994 e quando chegou assumiu a responsabilidade de levar e negociar vinhos do Porto Taylor"s e Fonseca no Reino Unido e nos EUA. Atualmente, é CEO do grupo The Fladgate Partnership e do hotel Yeatman, em Vila Nova de Gaia. Foi militar e em 1983 incorporou a primeira divisão de guardas da rainha de Inglaterra.