6% da população portuguesa já tem a vacinação completa. 13% já tomou pelo menos a primeira dose

Seis por cento da população portuguesa, ou seja, 579 069, já tomou as duas doses de uma vacina contra a covid-19, refere o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Face à semana anterior, mais 83 652 receberam a segunda dose.

Paralelamente, já 1 334 338 pessoas (13% da população) foi vacinada com pelo menos uma dose, o que significa que desde a semana passada receberam a primeira dose mais 135 736 cidadãos.

Em termos percentuais e absolutos, o grupo etário mais vacinado é o de pessoas com mais de 80 anos. 576 599 (85%) já tomaram pelo menos a primeira dose e 298 862 (44%) já tem a vacinação completa.

No total, Portugal já recebeu 2 344 530 doses de vacinas e distribuiu 1 996 561.

Paralelamente, o Norte reforçou o estatuto de região com mais doses administradas (626 873), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (605 758), Centro (404 406), Alentejo (123 627), Algarve (71 744), Madeira (48 501) e Açores (30 011).

Porém, o Alentejo e o Centro são, em termos relativos, as regiões com mais população vacinada com pelo menos uma dose (17%). Na região alentejana 9% da população já tem a vacinação completa.