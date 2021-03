5% da população portuguesa já tem vacinação completa

Cinco por cento da população de Portugal já foi imunizada com duas doses de uma vacina contra a covid-19, revelou o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Ou seja, 471 204 pessoas já receberam as duas doses da vacina, um aumento de 107 681 pessoas face à semana anterior.

Por outro lado, mais 79 357 foram imunizadas com a primeira dose na última semana, havendo agora 942 825 pessoas (9% da população de Portugal) já vacinadas com pelo menos a primeira dose da vacina.

Os idosos com mais de 80 anos são o grupo etário em que mais pessoas têm a vacinação completa, 205 399, o que corresponde a 30% dessa população desse grupo etário; e também a faixa etária em que mais pessoas receberam a primeira dose, 415 341 (61%).

No total, Portugal recebeu 1 713 540 doses e distribuiu 1 462 079.

O Norte é agora a região do país com mais doses administradas (449 858), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (440 279), Centro (310 964), Alentejo (97 249), Algarve (51 051), Madeira (40 582) e Açores (22 221). No entanto, o Alentejo é a região em que maior percentagem da população recebeu a primeira dose (14%) e, a par do Centro, a que tem a maior taxa de pessoas com vacinação completa (7%).