47% da população com vacinação completa e 64% com pelo menos uma dose tomada

Quase metade da população portuguesa já tem a vacinação completa e perto de dois terços já tomaram pelo menos uma dose de uma vacina contra a covid-19.

Segundo o relatório da vacinação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 6 581 332 (64%) pessoas já não iniciaram o processo de vacinação, das quais 4 860 822 (47%) já o concluíram.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a recuperar do atraso, tendo sido administradas nesta região 294 885 doses de vacina ao longo da última semana. LVT tem agora 46% da população com vacinação completa, valor idêntico ao da região Norte e ao do Algarve, mas apenas 62% com o processo de vacinação iniciado - apenas os Açores tem menos (58%).

A região com maior percentagem da população com vacinação completa continua a ser o Alentejo (54%), seguido do Centro (51%) e dos Açores (49%). Alentejo e Centro mantém-se também na liderança da lista das regiões com maior percentagem da população com o processo de vacinação iniciado (66%).

As faixas etárias 65-79 anos e 80 ou mais anos são as que têm maior percentagem de pessoas com vacinação iniciada (99%), sendo que é a dos 80 ou mais anos a que está isolada na liderança da que tem maior taxa de vacinação completa (95%), tal como na semana anterior.

No total, Portugal recebeu 12 300 690 doses e distribuiu 11 385 656.