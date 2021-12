41 mil crianças já foram vacinadas contra a covid

No primeiro dia de vacinação das crianças receberam a dose da vacina 41 mil, segundo apurou o DN pelas 20 horas, quando já tinham sido encerrados os centros de vacinação. Destas 41 mil, havia 37 mil que estavam agendadas, através do auto agendamento, e as restantes quatro mil seguiram a modalidade "casa aberta". Ao início da tarde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde tinha declarado que as crianças entre os 9 e os 11 anos que não tinham feito auto agendamento para a vacina o poderiam fazer durante a tarde nos centros de vacinação.

O governante sublinhou que "pode ter havido, por qualquer razão, crianças que não conseguiram fazer o auto agendamento e, portanto, durante a tarde os centros [de vacinação] estarão abertos para que todas as crianças se possam vacinar, o que pode vir ainda a aumentar o número das 77 mil crianças previstas para se vacinarem" durante o fim de semana.

Este é o primeiro período destinado a vacinar os menores entre os 5 e os 11 anos, com o governo a estimar que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Até lá, está previsto que, entre 06 e 09 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre 9 e 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

Nos dias destinados a esta faixa etária, os adultos não poderão receber a vacina. Até 17 de dezembro tinham a vacinação completa 8.6 milhões de pessoas e tinham recebido a dose de reforço já 2.3 milhões, das quais 1.8 milhões aos utentes com mais de 65 anos".