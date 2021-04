400 pessoas. Portugal inicia teste-piloto em espectáculos

Quatrocentas pessoas vão participar esta quinta-feira (29 de abril) no primeiro teste-piloto de um evento cultural. A experiência está marcada para a zona exterior do Altice Forum Braga e os espetadores vão pagar dois euros para assistir ao vivo à atuação dos humoristas Fernando Rocha, João Seabra e Pedro Neves.

Este regresso aos palcos - que terá uma segunda sessão na sexta-feira (30 de abril) com a presença de Pedro Abrunhosa - está agendado para as 20.00, com as portas do recinto a abrirem a partir das 18.45.

Quem comprar bilhete terá de cumprir diversos critérios e o acesso à zona do espetáculo fica dependente de um teste rápido antigénio realizado pela Cruz Vermelha Portuguesa no dia do espetáculo a partir das 10.00.

Além disso para participar neste evento-piloto tem de se residir em Portugal, ter entre os 18 e os 65 anos, não pertencer a grupos de risco, não ter estado em contacto com pessoas infetadas com covid-19 nos últimos 14 dias, não tenham estado infetados com covid-19 nos últimos 90 dias.

Só depois de o resultado do teste dar negativo é que poderão ter acesso ao espetáculo e caso seja positivo a organização garante que vai devolver o valor do ingresso.