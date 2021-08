36 % dos 12 aos 15 anos vacinados com uma dose

A maioria dos Centros de Vacinação Covid ainda vacinava jovens quando a task force avançou com o balanço do fim de semana dedicado aos que têm entre 12 e 15 anos de idade: 148 mil levaram a primeira dose da vacina. São 36,1% dos 409 873 jovens destas idades que residem no país, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Para a semana, há um novo reforço da vacinação deste grupo, a que se juntam os de 16 e 17 anos. E 47 mil já agendaram para sábado e domingo, restando os contactados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os do regime "casa aberta". O Presidente da República apelou: "Vacinem-se!".

79,3 % da população portuguesa tem pelo menos uma dose. Portugal está em 4.º lugar



Grande parte dos jovens ocorreu aos centros no sábado e a prova é que 115 mil levaram a vacina contra a covid-19 no primeiro dia. Este domingo foram menos de um terço, apenas 33 mil. Tinham feito o autoagendamento 110 mil, a que se juntaram os que responderam positivamente à mensagem do SNS e os do regime "casa aberta".

1,4 % da população dos países pobres vacinada com pelo menos uma dose



Mas a procura no segundo dia de vacinação foi muito inferior ao primeiro, isto num dia em que a Direção-Geral da Saúde anunciou mais 2112 infetados com o SARS-CoV-2, mantendo-se o país abaixo dos três mil novos casos diários. Há a registar mais nove mortes nas últimas 24 horas e um aumento no número de hospitalizações e de doentes em cuidados intensivos, totalizando 798 e 152, respetivamente. A região Norte continua a ter a maior subida de novas infeções, mais 802, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 652.

Neste fim de semana não foram vacinados apenas os mais jovens, pois muitas pessoas voltaram aos centros de vacinação para levar a segunda dose da vacina. Ao todo, foram inoculadas 175 mil vacinas nos últimos dois dias.

Portugal passa a situação de contingência esta 2ª feira

A partir desta segunda-feira, o autoagendamento ficará disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos que queiram vacinar-se. O dia de hoje fica também marcado pelo fim da situação de calamidade em Portugal continental e a passagem ao estado de contingência, conforme decisão do Governo, anunciada na passada sexta-feira, depois de ter sido alcançada a meta de 70% da população com esquema vacinal contra a covid-19 completo, antecipando a data inicialmente prevista para esse objetivo: 5 de setembro. Neste novo estado de contingência são aliviadas diversas restrições no país - por exemplo, deixa de haver limites à lotação de passageiros nos transportes públicos. Porém, mantêm-se em vigor as normas de distanciamento social e a proibição de ajuntamentos em locais públicos.

Ainda na noite de sábado, a Polícia Marítima interrompeu um ajuntamento com cerca de 40 pessoas, com idades entre os 40 e os 50 anos, junto ao farol da Guia, em Cascais. Em comunicado, a Polícia Marítima refere que as pessoas "se encontravam em ambiente festivo, a ouvir música, a dançar e a consumir bebidas alcoólicas". A intervenção deu-se perto das 21.00, no decorrer de uma patrulha daquela força policial, tendo as pessoas acatado as indicações dos agentes policiais e dispersado, segundo a mesma fonte.