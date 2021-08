1982 novos casos e 10 mortes em dia com mais internamentos

Investigador avisa para "uma ligeira onda" este mês com abertura do país

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1982 casos de novas infeções por SARS CoV-2 e mais 10 mortes, segundo os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, 8 de agosto. Há ainda a registar 849 internamentos, mais 11 do que no sábado. Deste total, 184 doentes estão a receber cuidados em unidades de intensivos, mesmo assim menos dois do que no dia de ontem, sábado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua à frente no número de casos e de mortes, tendo registado 742 infeções nas últimas 24 horas e seis mortes. A região do Norte teve 651 novos casos e uma morte, o Algarve teve 224 infeções, mas zero mortes, o Centro teve 214 infeções e três mortes e o Alentejo 95 casos e zero mortes.

Quanto às ilhas, os Açores registaram 41 casos e a Madeira 15, ambos sem registo de óbitos.

O boletim diário da DGS revela ainda que, neste domingo, há 44 933 casos ativos de infeção, mais 915 do que no dia anterior, e 63 995 contactos em vigilância, mais 56 do que no sábado.

Ao todo, o país soma 986 967 casos de infeção desde o início da pandemia, 17 467 mortes e 924 567 casos recuperados.

O R (t), índice de transmissibilidade, mantém-se em 0,92 no continente e a nível nacional. A incidência também estabilizou nos últimos dias em 362,7 casos por 100 000 habitantes a nível nacional e em 369,2 casos por 100 000 habitantes no continente.

​​​​​De acordo com os boletins diários da DGS, nas duas últimas semanas, de 24 de julho a 8 de agosto, o país registou 210 mortes, 104, na primeira semana, e 106, na semana que termina. No entanto, valores que estão muito distantes dos números alcançados no período pré-vacinação.

Este é o balanço do país, num dia em que em muitos outros países a pandemia se faz sentir mais intensamente.

Irão registou 500 mortos em 24 horas

O Irão registou mais de 500 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde de óbitos naquele que é um dos países mais afetados pela pandemia causada pelo novo coronavírus, adianta a AFP.

Segundo a agência de notícias francesa, que cita o Ministério da Saúde iraniano, o Irão registou 542 mortes e 39 619 novos casos em 24 horas, elevando o número total de mortos para 94 015 e o número de infetados para 4 158 729.

Mas no mundo a pandemia de covid-19 já fez, pelo menos, 4 268 017 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.

França alarga certificado de vacinação a restaurantes e comboios

França vai passar a exigir o certificado sanitário já a partir de amanhã para a entrada em bares, restaurantes e outros locais, mas também será válido um teste negativo à covid-19 realizado em 72 horas e não em 48, anunciou o Governo.

Além de um teste de rastreio PCR ou de um teste de antigénio, também será aceite um autoteste, avançou o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, numa entrevista ao jornal Le Parisien.

Segundo o governante, estas alterações, em relação ao que foi planeado até agora, permitirão responder melhor à procura de testes por parte da população, referindo que na semana passada foram realizados mais de quatro milhões.

O ministro da Saúde anunciou estas alterações um dia depois de 237 mil pessoas se terem manifestado em toda a França contra a exigência do certificado sanitário e contra a obrigação dos trabalhadores da saúde serem vacinados o mais tardar até 15 de outubro. "Qualquer que seja o número de manifestantes que se opõe à vacina, será sempre menor ao número de franceses que, ao mesmo tempo, são vacinados", afirmou Olivier Véran, que assegurou que a ampliação do certificado sanitário, obrigatório desde 21 de julho para entrar em locais culturais e de lazer, não é uma obrigação de vacinação encoberta.