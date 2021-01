14 Irmãs enclausuradas no Mosteiro de Campo Maior testam positivo à covid

"Há apenas uma irmã que apresenta sintomas mais severos, como febre alta e dores no corpo. As restantes apresentamos alguma tosse a febre inicial já desapareceu" confirmou a madre do convento.

"Neste momento estamos todas isoladas, cada uma na sua cela. As duas irmãs que testaram negativo entregam-nos as refeições e a câmara municipal (de Campo Maior) está a ser excelente connosco. Está a apoiar-nos em tudo o que precisamos e é a câmara que nos está a fornecer a alimentação", garantiu Maria dos Anjos.

De entre as 14 monjas infetadas, a mais nova tem 26 anos e a mais velha tem 77 anos. A situação é surpreendente pois as irmãs vivem dentro do convento sem contatos com exterior, sendo uma das poucas ordens religiosas em que os seus membros, neste caso as irmãs vivem em celas.

A confirmação da existência do surto foi feita Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho que informo que "um considerável número de Monjas Concecpionistas do Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior testaram positivo" à Covid-19, acrescentado que as irmãs "permanecem desde já cada Irmã no isolamento total das suas celas".

Os Párocos e capelães do Mosteiro, o Cónego Francisco Bento e Paulo Fonseca, residentes na Casa Paroquial de Campo Maior, passaram desde ontem a residir em casas separadas e em atitude de isolamento profilático.

Foi entretanto cancela a Eucaristia prevista para a Igreja do Convento.