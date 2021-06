1231 pessoas infetadas em Portugal após segunda dose da vacina. Cinco morreram

Utentes vacinados com uma dose da Astrazeneca vão ser chamados para segunda toma

1231 das quase dois milhões de pessoas que já tinham recebido as duas doses de uma vacina contra a covid-19 em Portugal ficaram infetadas com o vírus, sendo que cinco morreram, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS, que tem feito a monitorização destes casos juntamente com outras instituições, entre as quais o Infarmed, apurou que, das mais de mil pessoas infetadas após a vacinação completa, "37% estavam na faixa etária dos 80 e mais anos, e 8% dos 70 aos 79 anos, estando os restantes distribuídos nas outras faixas etárias".

Dos 1231 casos, registam-se 26 pessoas internadas com diagnóstico principal por covid-19, 77% com mais de 80 anos, e 17 pessoas com diagnóstico secundário.

Segundo a DGS, há a lamentar cinco óbitos com a vacinação completa, quatro dos quais tinham 80 ou mais anos.

"Todos os casos de infeção por SARS-CoV-2 são encaminhados por equipas médicas e de Saúde Pública, seguindo os normativos em vigor da DGS. Este seguimento clínico é independente do estado vacinal da pessoa. Em casos particulares, nas pessoas com esquema vacinal completo, a equipa médica ou de saúde pública pode requerer investigações suplementares, como a sequenciação genética do vírus", pode ler-se um comunicado enviado às redações.

Ainda assim, a entidade dirigida por Graça Freitas mostra confiança na vacinação. "Recordamos que a efetividade vacinal é muito elevada, mas não é de 100%, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução", indica a nota.

"Mantém-se o apelo à vacinação, especialmente dos mais vulneráveis", conclui.