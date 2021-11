12 609 pessoas iniciaram vacinação contra a covid-19 na última semana

Numa altura em que começa a ser aplicada em Portugal a dose de reforço da vacina contra a covid-19, mais 12 609 pessoas iniciaram a vacinação na última semana, de acordo com o relatório de vacinação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, em comparação com o da semana anterior. No total, há agora 9 039 364 pessoas com vacinação iniciada (87% da população)

Por outro lado, mais 18 471 pessoas completaram a vacinação nos últimos oito dias, perfazendo assim 8 904 253 com vacinação completa (86%).

Com poucas alterações em termos percentuais em termos de faixas etárias, 100% dos grupos 65-79 anos e maiores de 80 anos têm vacinação completa. Da faixa dos 50 aos 64 anos, 99% da população tem a vacinação completa. O grupo mais atrasado é o dos 12-17 anos, com 87% com o esquema vacinal completo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A região mais adiantada na vacinação é o Norte, com 89% da população vacinada com pelo menos uma dose e 88% com vacinação completa. O Alentejo também tem 89% da população com pelo menos uma dose, mas tem menos um ponto percentual no que concerne à população com vacinação completa.

Por outro lado, a região mais atrasada é o Algarve, com 83% da população com vacinação iniciada e 81% com vacinação completa.

Em Lisboa e Vale do Tejo 86% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose e 84% tem a vacinação completa.

No total, Portugal recebeu 23 017 910 doses de vacinas e distribuiu 16 936 974.