1.º período acaba com mais de 50 mil alunos sem professor

"Mascarou-se a falta de professores com a atribuição de horas extraordinárias a professores que não as querem e há orientações diretas, feitas por telefonema, para atribuir as horas a quem não tem formação. O que o ME quer é as horas atribuídas, seja de que forma for. Para mitigar o problema também se recorreu a substituições por professores que já saíram do ensino há muito tempo e que precisam de tempo para aprender novos mecanismos burocráticos ou docentes jovens sem preparação no que se refere à carga de trabalho invisível, aquele que não é feito em sala de aula", explica. E, segundo Paulo Guinote, "as condições em que as aulas são asseguradas são questionáveis". Neste momento, assegura , "a falta de qualidade do ensino não é aceitável".