Túmulo de Herculano nos Jerónimos "virou" bengaleiro de turistas

Pub

Fotos partilhadas nas redes sociais está a gerar polémica

O túmulo de Alexandre Herculano no Mosteiro dos Jerónimos esteve a ser utilizado como "depósito" de malas e mochilas, como foi revelado esta terça-feira em imagens divulgadas nas redes sociais.

O crítico de cinema -- antigo jornalista do DN -- Eurico de Barros reproduziu as fotos com o comentário: "Turismo massificado, embrutecimento colectivo, falta de dinheiro para pagar a vigilantes e desleixo institucionalizado dão nisto: túmulo de Alexandre Herculano nos Jerónimos".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O 'post' está entretanto a tornar-se viral, com várias pessoas a compararem o sucedido com o caso do jantar de encerramento da Web Summit no Panteão Nacional.