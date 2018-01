Pub

Contra a opinião de Medina, do próprio Costa e de muitos deputados, Carlos César insiste em permitir projeto de lei do PS que dá direito aos vizinhos de vetarem o uso de casas para exploração turística.

Há uma revolta na bancada parlamentar do PS contra o projeto de lei do partido sobre alojamento local - projeto que hoje, em conjunto com outros de outros partidos, será discutido na Assembleia da República.

O diploma, da autoria de dois vice-presidentes da bancada, Carlos Pereira e Filipe Neto Brandão, determina que um proprietário só poderá colocar uma casa sua no sistema do alojamento local se os moradores do condomínio autorizarem previamente (ideia que, aliás, é partilhada pelo PCP).

Conforme o DN noticiou, o projeto foi contestado ao mais alto nível dentro do partido, nomeadamente pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e até pelo próprio líder do partido, António Costa, argumentando ambos que este poder de veto dos vizinhos pode matar a galinha dos ovos de ouro que o alojamento local tem sido para milhares de proprietários de imóveis (sendo a esmagadora maioria proprietários de uma única casa).

Segundo o DN apurou, estava planeada para ontem à noite, numa reunião da bancada do PS - que mal tinha começado quando esta notícia acabou de ser escrita -, onde surgiria manifestações de desagrado de deputados do partido quanto ao conteúdo do projeto socialista. A contestação envolvia personalidades como a do presidente da comissão de Negócios Estrangeiros, Sérgio Sousa Pinto.

Segundo o DN soube, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, também está contra, sendo o argumentário principal o que já fora usado por Medina: o veto dos vizinhos dá cabo do negócio; está em causa um enorme conjunto de pessoas de classe média que usam para ter um rendimento extra a única coisa de que são verdadeiramente donos (a sua casa); e, além do mais, o articulado do partido põe o Estado a demitir-se de regular o negócio, deixando a tarefa a assembleias de condomínio.

O problema é que hoje o projeto será discutido - mas também estão previstas votações. Portanto, o que os deputados tinham previsto discutir era não só o projeto do PS - e os outros - mas também como os votar. Tudo se encaminhava para que hoje o plenário resolva o assunto como o faz muitas vezes perante matérias controversas: os diplomas baixam a uma comissão parlamentar mas sem votação. E nessa comissão serão "cozinhados" até que se obtenha uma versão de síntese. Luís Testa, coordenador do PS na comissão de Economia, já o tinha admitido ao DN: "O debate de sexta-feira [hoje] não é o final de nada, é o princípio de tudo. Aquilo que poderá sair da discussão na especialidade pode ser muito diferente do que está na generalidade [nos projetos que vão a debate na sexta]." Quanto ao facto de a proposta ter sido agendada, apesar das críticas vindas de dentro do próprio partido, usou o argumento habitual do pluralismo interno: "O PS é um grande partido onde cabem todas as opiniões. Não estamos condicionados ao pensamento único."

Nos projetos que hoje estarão em cima da mesa, o do BE defende a limitação do alojamento local a um máximo de 90 dias - após os quais a atividade passa a ser considerada como turismo habitacional e tributada como a hotelaria. Já o PCP também defende que o alojamento local deve ser autorizado pelos condóminos e ficar sujeito a "prévia autorização municipal". Quanto ao CDS, defende que, nos documentos para registo de alojamento local, seja obrigatória uma declaração de que o aluguer de curta duração não fica expressamente proibido "no título constitutivo da propriedade horizontal", no regulamento do condomínio ou em "deliberação da assembleia de condóminos aprovada sem oposição".

Um provável desfecho da discussão que se abre agora no Parlamento está escrito num documento que nem é da Assembleia da República. O acordo firmado entre Fernando Medina e o Bloco para a Câmara de Lisboa obriga as duas partes a propor "alterações ao enquadramento legal do alojamento local para que o atual processo de registo dê lugar a um processo de autorização com critérios a definir pelos municípios". Nesse sentido, a própria autarquia lançou já um estudo "para a definição de capacidades máximas de alojamento local por zona da cidade", como ficou estabelecido no mesmo documento. E compromete-se a "aprovar, no prazo de três meses após a aprovação legislativa, o mapa de quotas definindo a capacidade máxima" de alojamento local por zona.

No BE e no PCP há ainda uma área de consenso: deixar às autarquias locais a capacidade de decisão sobre eventuais limitações a este negócio de exploração turística.