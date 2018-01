Pub

Depois de ontem ter afetado o Lidl, hoje foi o Continente a cadeia usada para fazer passar mensagem fraudulenta através do WhatsApp, Fracebook e Instagram

A mensagem que está a circular no WhatsApp, Facebook e Instagram a oferecer 250 euros em cartões de oferta do Continente, é falsa. A cadeia da Sonae já alertou, em declarações à Rádio Renascença, que a mensagem, "além de utilizar indevidamente uma marca sem autorização, procura recolher dados pessoais de cidadãos com a promessa de um prémio inexistente".

Ao responder à mensagem, os consumidores são levados a entregar uma série de dados pessoais e estão a subscrever um serviço que custa 4,5 euros, cobrados pelo telemóvel.

Para bloquear o serviço é necessário ligar para a operadora. Antes de usar o nome do Continente, a mensagem circulou ontem, mas usando a cadeia Lidl.