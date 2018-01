Pub

A antiga ministra da Educação no primeiro governo de José Sócrates formalizou a sua candidatura a reitora do ISCTE-IUL para o período de 2018-2022 com o objetivo de o tornar uma "instituição de conhecimento avançado ".

A candidatura da antiga ministra da Educação foi formalizada nesta quinta-feira, segundo soube o DN.

No documento de apresentação da candidatura, Maria de Lurdes Rodrigues recorda que "em toda sua história, nunca o ISCTE-IUL foi presidido por mulheres e, nos últimos 12 anos, nenhuma mulher ocupou os cargos de Reitora, de Vice-Reitora ou de Presidente do Conselho Científico, do Conselho de Curadores ou do Conselho Geral". Realidade esta que é uma das bases para a sua candidatura, com a qual visa "dar uma oportunidade à promoção da igualdade de género".

Naquele documento, a que o DN teve acesso, a ex-governante define as prioridades da sua equipa, desde logo tornar o "ISCTE-IUL como instituição de conhecimento avançado, fazendo decorrer deste princípio os seus objetivos centrais, os critérios-chave da sua ação, as suas regras e a sua organização, nos domínios do ensino, da investigação e da relação com a sociedade"; potenciar "o perfil de instituto universitário" do Instituto, "valorizando a sua posição no sistema universitário do país, promovendo a sua reputação em todas as áreas disciplinares que integra, bem como a interdisciplinaridade e a colaboração com outras instituições de ensino superior".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Também desenvolver "permanentemente a qualificação e o desenvolvimento profissional de docentes, investigadores e funcionários, estimulando a autonomia académica e a capacidade de inovação" e, finalmente, promover o "diálogo permanente com os estudantes, as condições do seu sucesso educativo e de democratização do acesso e frequência do ISCTE-IUL, independentemente das suas condições económicas".

O processo eleitoral decorre nas primeiras semanas de fevereiro.