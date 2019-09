Ex-chefe das secretas portuguesas nomeado reponsável por serviços de informação da UE

Casimiro Morgado,ex- diretor do SIED

Como um agente duplo arrasou as secretas: a história completa

Num comunicado, o Serviço de Ação Externa divulgou esta quinta-feira que Casimiro Morgado foi nomeado por Mogherini como diretor do Centro de Inteligência e Situação da UE (INTCEN).

O INTCEN é um organismo de informação civil do Serviço de Ação Externa da UE e faz análises com base em informações prestadas pelos Estados-membros, para além de monitorizar e avaliar as relações internacionais, particularmente em áreas geográficas sensíveis.